Tessa Blanchard: «Inventaron mentiras y manipularon la verdad»

La no poco controvertida luchadora de TNA Tessa Blanchard aborda por primera vez desde su regreso las protestas contra ella, la polémica consecuente y su tiempo alejada. Lo hace camino a su combate con Jordynne Grace en el evento de pago por visión Genesis en una entrevista con Sportskeeda WrestleBinge.

– Invenciones y manipulaciones

“Bueno, antes que nada, creo que mucha gente… podrías decirles que el cielo es verde, y lo creerían. Hay tantas historias por ahí que leo y pienso: ‘Esto salió de la nada. Ni siquiera sé de dónde sacaron esto’. Algunas historias podrían tener un 20% de verdad, mientras que otras se distorsionan completamente en un juego de ‘telegrama, teléfono, telegrama, tele-luchadora’, ¿sabes a lo que me refiero?”.

– Aclarando las cosas

“En cuanto al vestuario, todos van a sentir algo y van a pensar algo. A muchas personas se les contó una historia por alguien que ya no está en la compañía, algo completamente falso y manipulado. Ahora estoy teniendo las conversaciones que necesito tener porque hay tantas historias unilaterales por ahí. Mi versión nunca se ha contado o compartido realmente con muchas de estas personas».

– Necesitaba irse

“Cuando dejé la lucha durante unos tres años, estaba en un estado mental donde no quería ver un ring de lucha. No quería hablar de lucha libre. No quería estar cerca de nadie del mundo de la lucha. Me alejé por completo, eliminé ciertas cuentas de redes sociales porque estaba siendo inundada con mensajes, al igual que mi familia. Ninguna persona, especialmente una hermana menor de 14 años, debería tener que leer cosas como esas. Fue mejor para mí separarme«.

– ¿A quién le importa lo que piensen?

“El trabajo duro no me asusta. Empezar desde abajo y abrirme camino de nuevo, eso no me asusta. Creo que eso podría intimidar a mucha gente, y cuando alguien se siente intimidado, a veces es más fácil convertirte en el villano. Y eso está bien para mí. Lo que tú o cualquier otra persona piense de mí tiene todo que ver contigo y nada que ver conmigo«.

.@JordynneGrace will go one-on-one with Tessa Blanchard LIVE on PPV at #TNAGenesis from the Curtis Culwell Center in Garland, Texas on January 19. Get tickets at https://t.co/zTMPjdY9UA! pic.twitter.com/6n73ka2cms — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) January 16, 2025