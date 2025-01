Resultados TNA Genesis 2025 | Nic Nemeth vs. Joe Hendry

Noche grande en TNA, con su primer PPV de 2025, Genesis, donde el foco promocional se puso sobre el duelo entre Nic Nemeth (c) y Joe Hendry por el título mundial varonil de la empresa; revancha tras su primer encuentro en Bound For Glory, donde «The Most Wanted Man» retuvo con controversia, y luego de que el inglés se ganara una nueva oportunidad por su victoria en Final Resolution.

Otros cuatro combates titulares se programaron: Masha Slamovich (c) vs. Rosemary por el Campeonato Mundial Knockouts bajo estipulación «Clockwork Orange House Of Fun», The Hardys (c) vs. The Rascalz por el Campeonato Mundial de Parejas TNA, Moose (c) vs. Ace Austin por el Campeonato de la División X y Spitfire (c) vs. Ash y Heather By Elegance por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts.

Sin títulos de por medio, Jordynne Grace se midió a Tessa Blanchard y Mike Santana a Josh Alexander; estos últimos en modalidad «I Quit». Mientras, Eric Young y Steve Maclin hicieron equipo para ir contra The System. Y en el «Countdown to Genesis», se estableció un Frankie Kazarian vs. Leon Slater.

► Y su nombre es Joe Hendry

[COUNTDOWN TO GENESIS]

Jake Something derrotó a Ashante Adonis. El luchador de NXT hizo un reto abierto y Something le respondió, venciendo en una lucha breve.

Frankie Kazarian derrotó a Leon Slater. Kaz evitó el Swanton 450 de Slater y lo agarró de la trusa para ponerlo de espaldas planas.

[SHOW PRINCIPAL]

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Moose (c) (con Alisha Edwards y JDC) derrotó a Ace Austin para retener el título . Antes de sonar la campana de inicio, Moose presentó una nueva versión del cetro. El campeón ha tenido otras defensas con menos interferencias de The System (Eddie Edwards y Brian Myers se sumaron a la fiesta), y esta acusó tal decisión creativa. No obstante, la lucha fue buena, especialmente en sus compases finales, y en todo momento pareció que Austin podía salir ganador. El problema es que no salió ganador. En las postrimerías, Eric Young y Steve Maclin lo salvaron de una paliza por parte de los rudos. Y sin mayor demora, paso para el siguiente encuentro.

Eric Young y Steve Maclin derrotaron a The System (Eddie Edwards y Brian Myers) (con Alisha Edwards). Un K.I.A. de Maclin sobre Myers finiquitó esta breve contienda, donde The System hicieron casi todos los trampeos posibles para vencer.

. Un K.I.A. de Maclin sobre Myers finiquitó esta breve contienda, donde The System hicieron casi todos los trampeos posibles para vencer. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS: Spitfire (c) derrotaron a Ash y Heather By Elegance (con The Personal Concierge) para retener el título . Ash recibió el conteo luego del remate conjunto de Spitfire. Afortunadamente, TNA hizo aquí lo correcto, tras un choque poco memorable, pero donde Dani Luna y Jody Threat pudieron mostrar su calidad de cara a una potencial aparición en WWE.

Entre bastidores, Frankie Kazarian sugirió por enésima vez que al final de la noche haría uso de su oportunidad titular vía Call Your Shot.

Tessa Blanchard derrotó a Jordynne Grace . Valiéndose de un esquinero sin protector en última instancia, seguido de su remate, Blanchard logró que Grace sucumbiera ante la cuenta de tres. TNA echará mucho de menos a «The Juggernaut», quien parece tuvo aquí su canto de cisne, capaz de conjuntarse casi con cualquiera y brindar espectáculo. Preveía un gran duelo y estas competidoras respondieron a las expectativas. Primer paso de Blanchard para acallar un poco el runrún sobre su persona. Supongo.

I QUIT: Mike Santana derrotó a Josh Alexander. Antes de que Santana le aplastara la cara contra las escaleras metálicas, Alexander dijo las palabras mágicas. Segundo gran duelo del show, beneficiado por la ausencia de interferencias, pues TNA vendió que Judas Icarus y Travis Williams estaban vetados del recinto. La manera en que Alexander claudicó, proclamando que Santana nunca se convertiría en el número uno de la empresa, resultó brillante. Y en el poscombate, «The Walking Machine» tuvo su reconciliación con el público. Como había prometido, estrechó la mano de Santana y lo consideró «el nuevo estándar en TNA», para anunciar finalmente que dejaba TNA. Algo que realmente no pilló a nadie por sorpresa.

Antes del combate entre The Hardys y The Rascalz, Fraxiom hicieron acto de presencia y se sentaron junto al ring. Cánticos de «NXT» resonaron como si se tratara del Performance Center de WWE.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The Hardys (c) derrotaron a The Rascalz para retener el título . La vieja confiable, Twist Of Fate + Swanton Bomb, sobre Miguel, hizo que la victoria cayera del lado de los veteranos. En cierta secuencia, los Rascalz golpearon por error a Fraxiom y se armó una pequeña trifulca, que acabó con los Campeones de Parejas NXT siendo escoltados hacia la salida. Entiendo que los Hardy son más populares que Miguel y Wentz, pero si TNA quería realmente iniciar nuevo ciclo, esta era la ocasión idónea.

TNA emitió de nuevo detalles sobre cómo ayudar a Chris Bey en los costes de su recuperación.

Rebellion tendrá lugar el 27 de abril desde el Galen Center de Los Angeles (California, EEUU).

Fraxiom defenderán el Campeonato de Parejas NXT ante The Rascalz en el próximo iMPACT!, que recordemos, se emitirá en directo.

CLOCKWORK ORANGE HOUSE OF FUN POR EL CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Masha Slamovich (c) derrotó a Rosemary para retener el título . Probablemente la lucha más predecible de la velada, pero una de las más divertidas, sino la que más, por la cantidad y variedad de «spots» (algunos muy salvajes, como uno en el que Slamovich casi se desnuca al caer sobre una mesa), con el uso incluido de Janice, arma característica de Abyss. El Requiem de la moscovita en una pila de sillas acabó por decidir esta batalla, que destiló puro espíritu ars gratia artis.

Mientras Slamovich celebraba, Cora Jade irrumpió en escena y la confrontó. Jade dejó claro que quiere derrocarla.

TNA recordó que boletos para el mencionado iMPACT! Live siguen estando disponibles.

Ryan Nemeth fue vetado de «ringside» por orden de Santino Marella, luego de que el hermano de Nic Nemeth interrumpiera a Tommy Dreamer, Mark Henry y otras personalidades mientras hacían sus predicciones sobre la lucha estelar.

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Joe Hendry derrotó a Nic Nemeth (c) para ganar el título . Al inicio, Ryan Nemeth volvió a aparecer, boleto en mano, y también se dejó ver Frankie Kazarian, trofeo Call Your Shot en mano… pero JBL le endosó a cada uno un Clothesline, para regocijo del público. Y el regocijo sería mayor cuando por fin Hendry se hizo con la correa, tras su Standing Ovation. En cuanto a calidad «in-ring», el «main event» estuvo justo, pero poco importa: Hendry ganó. Ya era hora. Momentazo. Demorado, pero momentazo.

Obviando que el «Countdown» me pareció demasiado largo, Genesis, fe de erratas de Bound For Glory, quedará en la memoria para muchos seguidores de TNA. Especialmente por la conquista de Hendry, quien lució cual gran protagonista, aunque tres luchas (Grace vs. Blanchard, Santana vs. Alexander y Slamovich vs. Rosemary) se robaron el show, y pocas veces puede decirse esto de un PPV. Las decisiones creativas erróneas (victorias de Moose y The Hardys) no empañaron el conjunto. Me temo, sin embargo, que como ocurrió en 2024 con Hard To Kill, TNA tendrá complicado estar a la altura el resto del año. Valoración: 9/10.