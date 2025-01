Previo TNA Genesis 2025 | Nic Nemeth vs. Joe Hendry

«Hacer borrón y cuenta nueva» es una expresión muy propicia cada vez que arranca un nuevo año. Pero no todos gozan del privilegio de permitírsela. Sin embargo, como si de un resarcimiento de todas las críticas hacia el producto durante 2024 se tratara, TNA puede conseguir mañana con Genesis devolver cierta ilusión a esos fans descontentos y restablecer parcialmente su imagen.

► La noche de Joe Hendry

Sí, el grueso de seguidores que conforman la comunidad luchística de internet es desmemoriada y acusa el vicio de personalizar a la hora de emitir sus juicios. Básicamente, si Joe Hendry conquista el Campeonato Mundial TNA en Genesis, la empresa tendrá mucho camino ganado en su propósito de enmienda. Buena parte de toda esa sombra de suspicacia que se cierne sobre el producto se basa en el continuado fracaso de Hendry en sus intentos de coronarse. Más si cabe por darse ante Nic Nemeth, un ex-WWE ya veterano.

Este jueves, Hendry dijo durante el cierre de iMPACT! que necesita ganar el título mundial en pos de que TNA inicie una nueva era, y tales palabras se antojan legítimas. No porque la «IWC» lo desee, sino porque objetivamente es lo correcto.

Pero es que además, Genesis presenta otros encuentros como potenciales catalizadores de la nueva era comentada por Hendry. Véase, Moose (c) vs. Ace Austin por el Campeonato de la División X y The Hardys (c) vs. The Rascalz por el Campeonato Mundial de Parejas TNA.

Aunque Austin y los Rascalz ya han tenido el estatus de monarcas de esas divisiones, el contexto ahora es distinto. «The Ace of Spades» lleva casi tres años sin portar el Campeonato de la División X y desde entonces se ha convertido en un favorito del público, impulsado por la condición de tributo a Chris Bey que constituiría su victoria. Mientras, en 2023, Trey Miguel y Zachary Wentz ostentaron el cetro de duplas sólo 55 días. Un reinado longevo, detonado ante un equipo legendario, los consolidaría definitivamente.

Y todo, cuando TNA vende así el PPV: «TNA Genesis. WWE NXT. This Sunday». En 2025, el «crossover» entre promotoras parece cobrará fuerza, y qué mejor momento entonces para consumar ese cambio de guardia. TNA ha optado por vivir a la sombra de WWE, pero hay una diferencia entre buscar el rédito fácil e inmediato mediante el impulso a AJ Francis —praxis que siempre hará lucir a TNA como un producto inferior— y entre apostar por talentos de la casa que verdaderamente lo merecen y ahora recibirían una inédita exposición.

Tras el cameo de Masha Slamovich, Hendry y The Rascalz podrían reaparecer por el gigante estadounidense como monarcas, y Austin debutaría allí bajo el mismo estatus. Sin olvidar a Spitfire, con una Dani Luna que pese a trabajar tiempo atrás en NXT UK, nunca ha luchado para WWE sobre suelo estadounidense.

Fuera de este marco, Genesis ofrecerá combates liberados de tal condicionamiento a modo de puro disfrute. Dos de ellos, los más prometedores, protagonizados precisamente por Jordynne Grace (contra Tessa Blanchard) y Josh Alexander (contra Mike Santana), estrellas que consumarían su canto de cisne como competidores bajo contrato con TNA. Y mencionar la potencial sorpresa de la noche, el «Clockwork Orange House Of Fun» con Masha Slamovich y Rosemary.

Sin embargo, Genesis será una cita resultadista, donde quien venza y quien pierda importará como pocas veces en la historia reciente de TNA y donde el factor «in-ring», intuyo, no logrará salvar la noche.

► Cartel

[SHOW PRINCIPAL]

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Nic Nemeth (c) vs. Joe Hendry

Nic Nemeth (c) vs. Joe Hendry CAMPEONATO MUNDIAL DE LAS KNOCKOUTS, CLOCKWORK ORANGE HOUSE OF FUN: Masha Slamovich (c) vs. Rosemary

Masha Slamovich (c) vs. Rosemary CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Moose (c) vs. Ace Austin

Moose (c) vs. Ace Austin CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The Hardys (c) vs. The Rascalz

The Hardys (c) vs. The Rascalz CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS: Spitfire (c) vs. Ash y Heather By Elegance

Spitfire (c) vs. Ash y Heather By Elegance Jordynne Grace vs. Tessa Blanchard

I QUIT: Mike Santana vs. Josh Alexander

Mike Santana vs. Josh Alexander Eric Young y Steve Maclin vs. The System (Eddie Edwards y Brian Myers)

[COUNTDOWN TO GENESIS]

Frankie Kazarian vs. Leon Slater

