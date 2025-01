Joe Hendry habla como nuevo Campeón Mundial de TNA

Joe Hendry es el nuevo Campeón Mundial de TNA después de vencer a Nic Nemeth en el combate estelar del evento de pago por visión Genesis. No tardó mucho en pronunciar sus primeras palabras como monarca de la zona de de impacto ya que en cuanto el show salió del aire tomó el micrófono para hablar al respetable.

«Ustedes son el alma de TNA Wrestling. Han sido testigos del crecimiento de esta compañía, y lo increíble de todo esto es que lo estamos haciendo juntos. Quiero que todos sepan que estoy muy orgulloso de ser parte de este vestuario. Es el mayor honor y privilegio compartir un vestuario con las personas que están detrás, y no tienen idea de cuántos de ellos han hecho un esfuerzo enorme para ayudarme a llegar a donde quería, dándome su ayuda desinteresadamente, sus consejos, su guía y su mentoría. Nada de esto sucede sin los colegas y el personal que está detrás. Muchas gracias a cada uno de ustedes.

«Todos estamos aquí por la misma razón: porque tenemos un amor y una pasión por la lucha libre profesional. El siguiente paso es que hable con Santino, porque amigos, apenas estamos comenzando. En este reinado como campeón, voy a dar cada onza de mí para asegurarme de que todos y cada uno de ustedes sigan coreando ‘We believe.’ Es gracias a ustedes que estamos viviendo nuestros sueños allá atrás, pero aún tenemos mucho por delante. ¿Están listos para llevar a TNA Wrestling a un nuevo nivel en 2025? Lo que más quiero es que cada persona en Texas grite a todo pulmón, ‘T-N-A.’ Que el mundo los escuche. ¡T-N-A! ¡T-N-A! Gracias. Ha sido un honor y un privilegio, y todos nosotros estamos emocionados por verlos pronto».

