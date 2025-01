Paul Heyman: «La cultura pop está en buenas manos»

Entre el nacimiento de The Bloodline por la frustración de Roman Reigns, que no quiere ser jefe creativo de WWE, el recuerdo de las dos veces que quedó inconsciente en el cuadrilátero, o su idea sobre cómo programaría a Logan Paul, Paul Heyman celebra que él y «The Tribal Chief» estén en la portada del nuevo videojuego WWE 2K25.

► WWE en la cultura pop

Hablando con Joe Otterson de Variety, el miembro del Salón de la Fama destaca lo que supone ello no solo para ambos sino también para The Bloodline y para la WWE en lo relativo a la influencia de todos ellos más allá de la lucha libre profesional:

«Es un momento realmente reafirmante para The Bloodline y sus miembros, el hecho de que Roman Reigns y yo estemos en la portada de este videojuego. Es un reconocimiento mainstream de las contribuciones al entretenimiento deportivo por parte del Tribal Chief y su Wiseman. Es un gran paso hacia el mainstream. Es una encapsulación de este momento en el que la disrupción de toda la industria por parte de Roman Reigns es finalmente reconocida.

Ya no somos una industria de nicho. Ya no estamos al margen. Ahora estamos liderando la cultura pop, y con el hecho de que Roman Reigns es la atracción más taquillera indiscutible, la estrella número uno de toda la industria, y su Wiseman, están impulsando estos fenómenos culturales, sugeriría que la juventud de este mundo está en muy buenas manos en este momento.»

Y no solo Reigns y Heyman están en la portada del juego sino que el mismo está invadido de The Bloodline Saga. Por ejemplo, se incluyen los nuevos modos, como el 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty, que será presentado por «The Wiseman» y contará con luchadores del pasado y presente como The Rock, Yokozuna, Jacob Fatu y más. Este modo también altera los objetivos típicos del modo Showcase. En lugar de solo revivir o reescribir combates pasados, se jugará un poco con ambos conceptos, además de incluir combates soñados que nunca se han visto, con cada uno de ellos tirando de la impresionante familia.