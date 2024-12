Jordynne Grace se habría negado a trabajar con Tessa Blanchard

Es la comidilla entre la comunidad luchística de internet durante las últimas horas. Como recogió mi compañero de SUPERLUCHAS Jon Duarte, la ausencia de Tessa Blanchard del CMLL desde noviembre se debe nada más y nada menos que a su vuelta a TNA.

Con Genesis 2025 como próximo gran show en el calendario de TNA, parece probable que la reaparición de Blanchard se dé sobre dicha cita del 19 de enero. Según aporta Dave Meltzer vía Wrestling Observer Newsletter, Jordynne Grace supondrá la primera rival de Blanchard en su regreso, así que tal vez, sin esperar hasta el mes que viene, Blanchard haga acto de presencia en Final Resolution 2024 esta misma noche (se le espera en Atlanta, escribe Meltzer). Recordemos también que el contrato de «The Juggernaut» con TNA concluye en enero y muchos creen que no guarda intenciones de renovar.

Y ahora, recogemos la primera aportación que hace Sean Ross Sapp de Fightful sobre el asunto de Tessa Blanchard.

Regarding Tessa Blanchard, there was a lot of talent that got word she was signing with TNA this week. When I asked higher ups and others, they claimed they didn’t know.



I’m told Jordynne Grace had pushed back on working with her.