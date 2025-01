¿Está Tessa Blanchard bajo contrato con TNA?

Cuando Tessa Blanchard reapareció hace un mes en TNA, durante Final Resolution, dimos por bueno el reporte, publicado vía PWInsider 24 horas antes, que señalaba que la gladiadora se encontraba de nuevo bajo contrato con la promotora.

Pero poco después, en declaraciones a Contralona, Blanchard expuso lo siguiente.

«¿Sabes? Esta fue una decisión muy difícil para mí porque tengo mucho respeto para el Consejo Mundial de Lucha Libre y me gusta todo de esta empresa […] Ahora no estoy firmada con nadie. No con TNA, no con el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero mis ojos están en Jordynne Grace ahora […] ¿Quién sabe? [preguntada por si tiene previsto firmar con TNA en 2025] Ahora mi meta es una lucha mano a mano contra Jordynne Grace y demostrar quién es la mejor luchadora en todo el mundo […]»