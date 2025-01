Roman Reigns: «Cody Rhodes nunca fue tan relevante como conmigo»

A pesar de caer derrotados, Roman Reigns cree que todos los luchadores que se relacionan con The Bloodline han salido beneficiados. Ya en su momento el líder de la facción recibía a sus oponentes con una bienvenida a la «Isla de la Relevancia». Y si bien aquellos tiempos quedaron atrás y únicamente mantiene a su lado a Paul Heyman en la actualidad, no ha cambiado de manera de pensar en ese sentido, como muestra en CBS Sports. ¿Crees que «The Tribal Chief» se equivoca?

► Todos se benefician de The Bloodline

«Siguen siendo afectados por nosotros. Lo envolvemos en capas, tal como lo hemos hecho para nosotros mismos, lo que hicimos con Sami, por Sami, y cómo Sami nos ayudó. El código moral de Drew está basado en el abuso al que lo sometí y en el conocimiento que le transmití. Literalmente vi una promo que hicimos hace años y le decía: ‘Algún día me lo vas a agradecer’. Y era la verdad. Esa es la belleza de esto. Somos muy creativos en lo que hacemos, pero no nos alejamos demasiado del mundo real, manteniendo esa continuidad y autenticidad para que la gente pueda relacionarse con ello.

No hay duda de que todos esos tipos—Seth estaba con nosotros en abril y lo integramos en todo ese proceso. Cody es un gran campeón, me venció, así que tiene que serlo, ¿no? Pero nunca fue más relevante que cuando estaba en mi círculo y en mi isla. Eso sigue brillando. Esa es la belleza de esto. Incluso cuando sienten que han terminado con nosotros o que nosotros hemos terminado con ellos, seguimos impulsando a todos y haciéndolos mejores.

Esto es una competencia. No hay sabotajes, no hay tonterías detrás de escena. La crema siempre sube a la cima, y si eres mejor que yo, sal ahí y demuéstramelo. Puedes tener todo el tiempo que quieras, pero sal ahí, mantén ese tiempo y demuestra que eres una pieza valiosa para este negocio. Eso es lo que seguimos haciendo. Cualquiera que orbite a mi alrededor y al de The Bloodline, está comprobado«.

