Tessa Blanchard firma con la controversial XPW

2023 podría ser el del resurgir de Tessa Blanchard, gladiadora que pretende deshacerse de esa mala imagen que la acompaña desde 2020, poco después de coronarse Campeona Mundial Impact.

El pasado mes Blanchard fue vista, aparentemente, enterrando el hacha de guerra con La Rosa Negra, víctima de las acusaciones de racismo y «bullying» por las que la hija de Tully Blanchard quedó vetada de varias promotoras, incluyendo WWE y AEW.

Y hablando de élite, esa misma semana supimos del primer combate de Blanchard en 2023, programado para el presente mes bajo los focos de Canadian Wrestling’s Elite. Y es que «The Queen Of The Carolinas» lleva cuatro meses sin subirse a un ring, recordando asimismo su también controvertido paso por WOW, donde nunca llegó a debutar.

Y antes de que concluya mayo, Tessa Blanchard hará su debut en una casa.

BREAKING: TESSA BLANCHARD HAS BEEN SIGNED TO A MULTI SHOW DEAL. DEBUTING AT

XPW PRESENTS

BROKEN,BEAT & SCARRED



🎟 GET TICKETS NOW:https://t.co/poTFFiZ3WM



– Saturday May 27

– The Heart Ball Room

– Newark, NJ

-8pm



STREAMING📺https://t.co/0vLVHnbF2b#BROKENBEATANDSCARRED pic.twitter.com/nhvKMdfYPO