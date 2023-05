Zelina Vega estuvo a punto de renunciar a WWE en el pasado

Desde su regreso a la WWE, Zelina Vega ha tenido una interesante carrera, logrando ser Queen of the Ring en su momento, y obteniendo algunas oportunidades titulares, incluyendo una que disputará este fin de semana en WWE Backlash frente a Rhea Ripley por el Campeonato Femenil SmackDown. Solo tuvo una pausa debido a una lesión, pero tras regresar asociada a Santos Escobar, volvió a recuperar su impulso y espera sacar réditos de ser miembro de la renovada LWO.

► The Rock convenció a Zelina Vega de seguir en la lucha libre

Además de su trabajo en la lucha libre y su pasión por el Anime, Zelina Vega también interpretó el papel de AJ Lee en Fighting With My Family, donde The Rock fue uno de los productores de la película.

Mientras hablaba en Busted Open Radio, Zelina Vega habló sobre cómo The Rock le ofreció el papel en la película. «La Muñeca» reveló que estaba a punto de dejar la lucha libre profesional después de una prueba fallida de la WWE antes de que The Rock la convenciera de quedarse gracias a la película.

«Es divertido porque estaba a punto de renunciar. Cuando Dwayne Johnson y yo hablamos al respecto, justo después de que tuve una prueba de WWE por séptima vez… en ese momento, dije: «Lo he dado todo». No han visto lo que están buscando. No puedo hacer esto.

Pasar de eso a entrenar en el Performance Center, ha sido un sueño hecho realidad. Si no le hubiera dicho nada a The Rock, de no poder vivir este sueño… es una locura cómo funcionan estas pequeñas cosas. Si una cosa hubiera cambiado, nada de esto habría sucedido. Le debo mucho”.