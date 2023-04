IMPACT x NJPW Multiverse United 2 es oficial. Tal éxito fue la primera edición de este evento compartido entre dos de las compañías luchísticas más grandes del mundo que pronto se confirmó una segunda que se llevará a cabo el 20 de agosto en la 2300 arena en Filadelfia, Pensilvania. Es demasiado temprano todavía como para que se conozcan las luchas que formarán el cartel pero hay quienes ya están pensando en ello; por ejemplo, recientemente, Tasha Steelz desafiaba a Mercedes Moné.

> Steve Maclin desafía a KENTA

Y ahora Steve Maclin hace lo propio con KENTA en una entrevista con Jeremy Lambert y Joel Pearl en In The Weeds. El Campeón Mundial Impact quiere verse las caras con el Campeón STRONG de Peso Abierto NJPW entonces. Ello mientras se prepara para exponer el título ante PCO en su primera defensa, que será en el evento pay-per-view Under Siege el 26 de marzo. Obviamente, lo que suceda aquí tendrá repercusiones en Multiverse United pues no es lo mismo que sea monarca a que no.

“KENTA. Denme a KENTA. He estado llamando a KENTA durante mucho tiempo. Es un combate que he querido durante tanto tiempo. De acuerdo, me enfrentaré a cualquiera de New Japan, pero KENTA es el que quería en el primer Multiverse, y eso no sucedió, él enfrentó a (Minoru) Suzuki, lo cual está bien, así son las cosas y había otros planes de mi parte. KENTA es uno de esos en los que él es alguien a quien he observado en este negocio y respeto y quiero poner mis bolas en la línea contra KENTA. Quiero ponerme a prueba yendo contra él”.

¿Te gustaría ver Steve Maclin vs. KENTA?