Konosuke Takeshita, miembro honorario de The Elite

Durante el episodio de la semana pasada de Dynamite, The Elite estaban en desventaja numérica contra el Blackpool Combat Club y estes les estaban dando una paliza. Entonces, Don Callis apareció en escena sorpresivamente con Konosuke Takeshita para igualar la situación, aliándose a Kenny Omega y The Young Bucks contra Bryan Danielson, Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta. Y ahora, en espera de ver cómo continúa esta rivalidad, el japonés es miembro honorario de la facción, como dijo Matt Jackson en Being The Elite.

DC: “Os lo dije. ¿Os lo dije? Dije que tenía un plan. Recuerden que en Los Ángeles ustedes se estaban preguntando: ‘¿Dónde estás, Don?’. Yo estaba justo allí. [A Takeshita] Recuerda que ibas a volver a Japón, te prometí algo grande. Estás en el vestuario con el mejor equipo de los últimos 1,000 años en los Young Bucks y el Dios de la lucha libre profesional. ¿Qué es mejor que esto? ¿Tengo razón?“.

Entonces, Matt le pidió a Omega que le diera las gracias a Takeshita por su ayuda, pensando que su amigo le hablaría a su nuevo aliado en japonés, pero no fue así, estaba aparentemente distraído y simplemente le agradeció en inglés.

MJ: “¿Puedes decirle por mí? Muchas gracias, Takeshita, por cuidarnos las espaldas. Significa mucho. ¿Puedes decirle?“.

KO: “Sí, gracias Takeshita“.

KT: “Gracias“.

THE ELITE IS THE BEST

— Konosuke Takeshita (@Takesoup) April 20, 2023