Durante una década, Gawker fue un sitio web de cotilleo que contaba las intimidades de los famosos que alcanzó a tener millones de visitas mensuales. Pero todo cambió cuando en 2016 publicaron un video sexual de Hulk Hogan en el que además a la leyenda de la lucha libre profesional se le escuchaba, supuestamente, proferir comentarios racistas. Fue una situación realmente grave que para el Hulkster, empezando porque la WWE rompió todos sus lazos con él. Sin embargo, terminó siendo mucho peor para la compañía cuando este la demandó.

HH, como le gusta firmar, demandó tanto a Gawker como a varios empleados y afiliados tanto por invadir su privacidad como por los daños causados como consecuencia de la salida a la luz de dichas imágenes. Finalmente, el jurado votó a favor del ex luchador, a quien se le concedió la suma de $140 millones en virtud del sufrimiento al que había sido expuesto. Fue un caso que dio la vuelta al mundo, que fue mucho más allá de los encordados, y que continúa teniendo reperscusión pues será parte de la nueva temporada de Rich & Shameless.

El programa de TNT que “cuenta las historias reales de los éxitos, fracasos, emociones y miserias que acompañan a la riqueza en el mundo del deporte” dedicará uno de los episodios de esta nueva tanda que comenzará a emitirse el 7 de mayo a la batalla legal de Hulk Hogan contra Gawker. Estaremos atentos a ver qué tiene que contar esta serie documental, si ofrecen novedades o si se limitan a recordar lo sucedido entre uno de los más grandes de siempre de la lucha libre y un blog que se pasó de la raya.

Rich & Shameless is back and better. True stories of success, failure and thrills from wealth in the world of sports. Watch after the NBA Playoffs starting May 7 on TNT pic.twitter.com/LrtOphTgV4

— TNT Drama (@tntdrama) April 20, 2023