Steve Austin aprecia mucho los videojuegos de WWE

Durante una reciente entrevista con Out of Character with Ryan Satin, ‘Stone Cold’ Steve Austin habla de su presencia en los videojuegos de la WWE a lo largo de los años. ¿Quién recuerda la primera vez que la leyenda hizo aparición en uno? ¡Ha estado en tantos! Una de las cosas que señala es que le gusta haber aparecido en tantas portadas de ellos y dentro de ellos también. E incluso habla de su primer recuerdo de haberse visto como personaje jugable en uno. Recordemos que también se puede jugar con él en el nuevo WWE 2K23.

> Steve Austin habla de los videojuegos de WWE

“Era War Zone, el que tenía los brazos en el aire [en la portada]. Cuando eres un niño punk que crece en el sur de Texas, nunca esperas estar en la portada de un videojuego y sabes, A&E hizo una biografía sobre mí. Les dije, dije: ‘Amigo, al final del día, solo soy un tipo de Edna. Sigo siendo ese tipo’. Así que sí, verme en la portada de un videojuego y estar en un par de 2K Games, eso es genial. Nunca lo imaginé en un millón de años. ¿Significa algo para mí? Absolutamente“.

Apunta también que ello lo ha ayudado a mantenerse relevante en la mente de los fanáticos:

“Bueno, después de todos estos años, cuando me retiré en el 2003, los videojuegos y WWE Network, sigo siendo… la gente me reconoce tanto ahora como cuando estaba en llamas, debido a los videojuegos y hacer todas esas cosas. Así que realmente me ayudó mucho”.

¿Cuál es tu videojuego favorito de WWE?