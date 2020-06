Shotzi Blackheart y Tegan Nox tendrán ante sí una gran oportunidad titular mañana miércoles en NXT cuando se enfrenten por el campeonato femenil de parejas WWE contra las monarcas Bayley y Sasha Banks. La pareja de NXT recientemente se había impuesto, junto a Mia Yim, al trío conformado por Candice LeRae, Dakota Kai y Raquel Gonzalez en el reciente NXT TakeOver: In Your House.

► La expectativa de Shotzi Blackheart por su lucha titular

Shotzi Blackheart habló recientemente con Justin Barrasso de Sports Illustrated para promocionar el episodio de NXT de esta semana en USA Network, en el cual tendrá su lucha titular. Blackheart comentó lo que planea mostrar mañana por la noche al Universo WWE. Ella dijo que le gusta entrar en sus luchas "a máxima velocidad" y esto no será diferente.

"Me gusta ir a un encuentro a máxima velocidad, así que eso es lo que voy a hacer. Me gusta arriesgarme. Me gusta arrojar mi cuerpo por todas partes y simplemente correr salvajemente".

Este será el encuentro más importante de Blackheart desde que llegó a NXT. Se le preguntó sobre su reacción al subir al ring con estrellas como Sasha Banks y Bayley. Blackheart es oriunda de la misma ciudad de Bayley.

"Lo primero en mi mente fueron los encuentros increíbles que Bayley y Sasha protagonizaron juntas. Revolucionaron la lucha femenil en el primer TakeOver de Brooklin. Siempre he sido una gran admiradora suya. Bayley es de San José y yo nací en San José. Todo es realmente genial y realmente loco para mí que esto está ocurriendo."

"Soy muy consciente de que este es el encuentro más importante de mi vida hasta ahora, y será contra dos mujeres increíbles que lo dan todo en el ring. Habrá mucha química, y estoy emocionado de entrar con dos chicas que son tan apasionadas como yo".

Shotzi hizo su debut en la escena independiente en el 2015 y firmó por WWE en 2019 después de que el Gerente General de NXT William Regal le ofreciera un contrato en EVOLVE 137 el 11 de octubre. Blackheart podría haber firmado con alguna otra empresa, pero ella dijo que en WWE era donde preferiría estar. Se le preguntó por qué NXT era el adecuado para ella.

"Siempre fue mi sueño venir a la WWE. Realmente no sabía nada de las indies ni nada más, me enamoré lentamente de ella. Me encanta trabajar aquí, amo el ambiente, las personas que me rodean y cuánto me empujan. No hay ningún otro lugar donde preferiría estar".

WWE dejó que Blackheart mantuviera su nombre y personaje que usaba en las escena independiente. Le preguntaron si había alguna posibilidad de que tuviera que cambiar su nombre y ya no ser Shotzi Blackheart. Ella dijo que tenía la sensación de que WWE no la iba a cambiar de "marca" porque su personaje es tan bueno.

"En el fondo, dentro de mí, tuve la sensación de que no iban a cambiar mi marca. Siento que no puedes. Soy demasiado ruidoso. No puedes contenerme demasiado."

"Mucha gente me dijo: 'Oh, vas a tener que cambiar tu nombre, vas a tener que cambiar tu personaje. No podrás hacer esto o hacer eso'. Así que fue genial venir aquí y darme cuenta de que todos estaban de acuerdo con lo que ya estaba pasando. Ya lo había hecho a nivel independiente y estaba funcionando, así que ¿por qué meterse con eso?."