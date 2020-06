En la reciente edición de Monday Night Raw, vimos a la leyenda Christian entrar en una acalorada interacción con Randy Orton, quien había derrotado a su mejor amigo Edge en "The Greatest Wrestling Match Ever" en WWE Backlash 2020. Eventualmente conllevó a que Orton desafiara a Christian a que saliera de su retiro y se enfrentara a él en una lucha no sancionada. Eventualmente, este último aceptó.

Antes de que comenzara la contienda, el miembro del Salón de la Fama WWE, Ric Flair se acercó a Christian e intentó cambiar de opinión, pero fue en vano. Flair procedió a atacar a Christian con un golpe bajo por la espalda, lo que llevó a Orton a golpear a un devastador puntapié contra su rival caído y logró una fácil victoria.

► El mensaje de CM Punk para Randy Orton

CM Punk regresó a WWE Backstage en la edición de esta noche del programa que se transmite por FS1. Punk y Renee Young se unieron al Salón de la Fama WWE, Bret Hart. Cuando Renee le dio la bienvenida en el programa, Punk inmediatamente agradeció a Randy Orton.

CM Punk manifestó que estuvo en el programa aquí con poca anticipación, y le agradeció a Randy Orton por haber programado su aparición en el programa luego de patear a Christian en la cabeza. Punk luego le agradeció a Orton de una manera hilarante, y agregó que su cheque ya está en su correo.

El mensaje de CM Punk para Orton llegó poco después de que este último despachara de manera consecutiva a dos leyendas de la compañía con la misma maniobra, el puntapié. Sería interesante ver cuál será la respuesta del "Legend Killer" respecto del hilarante comentario de Punk.