Sheamus volvió a la acción en el episodio en vivo de SmackDown el 3 de enero pasado, golpeando a Shorty G con un Brogue Kick. Esto conllevó a una eventual rivalidad entre ambos, la cual ha sido ampliamente dominado por el Guerrero Celta.

El dominio del ex Campeón WWE en estos días ha llegado a tal punto que el viernes pasado derrotó sin atenuantes al propio Shorty G junto con Apollo Crews en una lucha en «desventaja».

► Sheamus quería recuperar su vieja música de entrada, pero…

Sheamus regresó a la WWE, pero la música de entrada que usó podría no ser lo que algunos fanáticos querían escuchar. El antiguo tema musical del Celtic Warrior, Written in my face de Jim Johnston, es muy extrañado por el Universo WWE y el irlandés también lo quiere de vuelta. Dicho tema

Muchos fanáticos lo consideran genial y quisieran de vuelta la canción que escribió Jim Johnston, pero su salida de WWE en el 2017 podría ser la razón por la cual la compañía no la está trayendo de vuelta.

Mientras participó en WWE The Bump este miércoles, Sheamus mencionó su vieja canción, diciendo que lo quiere de vuelta y lo ha pedido, pero WWE simplemente no accedió.

“Efectivamente, realmente quería recuperar mi música original. Lo pedía y lo pedía, pero me lo negaron».

Sheamus escuchó la canción a pesar de que afirmó que le traería depresión porque ya no puede usarla. Quería usar la canción, pero le dijeron que nadie la recordaría y que estaba «desactualizada».

Luego, el propio luchador alentó a los fanáticos a pronunciarse en Twitter y exigir que WWE le permita recuperar su música antigua. Dijo que los fanáticos son los que tienen el poder para traer de vuelta la canción que aquí les compartimos.

Si bien no lo complacieron con la música de entrada, al menos sí recuperó su estilo anterior, el que llevaba durante sus primeros días en WWE, teniendo en cuenta que había surgido una idea de darle una apariencia similar a la de Jack Gallagher, de 205 Live.