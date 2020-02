Unas horas atrás Sheamus se mostró fuerte una vez más acabando no sólo de nuevo con Shorty G (que continúa en caída libre) sino también con Apollo Crews (que sigue al fondo del pozo). El irlandés los venció a los dos en un combate en desventaja. Pero en realidad no sirvió para nada, pues esto no es una rivalidad sino luchas para ocupar hueco en el camino del «Guerrero Celta» de nuevo hacia algún sitio entre el medio cartel y la cima; luchas antes de que le aparezca un verdadero oponente. Alguien a quien quizá mencionamos recientemente en SÚPER LUCHAS.

► WWE tiene Sheamus para rato

Lo mejor de todo es que quien fuera Campeón WWE está de vuelta después de un tiempo alejado de los encordados y ahora es cuestión principalmente de que no vuelva a lesionarse. Siempre que ha estado sano ha vivido muy buenos tiempos en el imperio McMahon. Así que veremos qué puede conseguir antes de retirarse, lo cual, ¿cuándo tiene previsto que ocurra? Afortunadamente, no pronto.

En recientes declaraciones a CTV News, el irlandés comentó lo siguiente:

«Estoy realmente concentrado ahora. Sé lo que quiero hacer. El Campeonato Intercontinental es el único título que no he ganado en mi carrera en WWE. Hay muchas cosas por las que no estoy contento. Mi primera aventura como Campeón WWE es un ejemplo. Quiero volver y demostrar que me quedan otros 10 años y mucho más por conseguir lo que quiero».

¿Otra década de Sheamus en WWE? Sí, por favor.

IS THERE NO ONE ELSE? — Sheamus (@WWESheamus) February 15, 2020

Pero más vale no emocionarse. Primero de todo debido a sus lesiones, especialmente la última. También por su edad. Este veterano luchador tiene 42 años y si bien no sería el primero en pasar de los cincuenta mientras se mantiene en los encordados, es poco probable, al menos a tiempo completo. Pero puede que sí a tiempo parcial; lo cual tampoco estaría nada mal.

Lo veremos con el tiempo. De momento, sigamos disfrutando de su talento deseando que su carrera dure todo lo posible.