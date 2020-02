Tyler Breeze iba a renunciar a WWE antes de volver a NXT

Con una apariencia similar a la de Dolph Ziggler, la carrera de Tyler Breeze era prometedora. Los fans lo vieron como un talentoso luchador, cuyo aspecto físico lo podría convertir en el próximo consentido de las damas en WWE.

Sin embargo, a diferencia de Ziggler, nunca tuvo la oportunidad de salir del cartel medio y ahora se sabe que hace un año pensó en abandonar WWE.

► Tyler Breeze iba a renunciar a WWE

Así lo reveló recientemente Breeze, de 32 años, en una reciente entrevista con Chris Van Vliet:

«Pensaba ya no seguir luchando. Realmente no quería luchar en ese momento, así que fui y le dije a WWE: ‘Si ustedes no me necesitan, estoy bien con que me dejen ir. No necesito estar aquí’. Eso provocó que me dijeron que realmente no querían verme que me fuera, así que iban a hacer que nuestra relación funcionara.

«Y allí fue cuando hice la transición a NXT y comencé a revitalizarme un poco. Tuve que ir a un par de escuelas cerca a Orlando para tratar de volver a ajustarme a la lucha, porque realmente me estaba desanimando de luchar. Comencé a darme cuenta de que la lucha no era el problema, la lucha es increíble.

«Es como cuando estás en un determinado lugar, y cuando tienes una determinada mentalidad, que te hace difícil abandonar eso. Y yo estaba en esa mentalidad y me estaba enojando y amargando y me di cuenta de que la lucha no era el problema«.

Por fortuna, todo va bien para Breeze en NXT, logró reinventarse junto a Fandango otra vez como equipo, pero en una distinta etapa. Solo que Fandango sufrió una lesión y al recuperarse, sufrió otra desafortunada lesión que lo tiene ahora en rehabilitación física. Breeze recientemente estuvo en el evento estelar de 205 Live.