Sheamus regresó a la televisión WWE en noviembre de 2019, después de estar varios meses austente, y lo hizo con su antigua apariencia, aquella que hacía recordar a la apariencia ruda que mostró en sus primeros días en la WWE. Una serie de videos promocionando su regreso se empezaron a transmitir durante los episodios de Friday Night SmackDown. Finalmente apareció frente a la audiencia en vivo el 3 de enero pasado, golpeando a Shorty G con un Brouge Kick.

► La apariencia que iba a tener Sheamus a su regreso

Pero la idea original de su regreso era totalmente diferente a la que vimos en pantalla. De hecho, el «Guerrero celta» le comentó a Alex McCarthy de TalkSPORT que dicha idea podría haberlo relacionado con 205 Live.

«Obtuve estos cuadernos con las ideas de los creativos donde yo lucía un pequeño bigote, tirantes y mi cabello peinado hacia un lado … se veía casi exactamente como Jack Gallagher de 205 Live y dije ‘sabes, tenemos una persona que ya se ve así aquí, ¿verdad?’. Hombre, si hubiera hecho algunas fotos así, ¡estaría acabado! Me hubiera quemado. La cantidad de abusos que habría obtenido … Era terrible».

«Pero ya sabes, fuimos muy lejos con el estilo mohicano, pero ya había terminado con eso. Lo pensé y, creativamente, yo y un tipo con el que trabajo llamado Ray, simplemente hablamos sobre eso, y el haber debutado con el estilo mohicano fue tan impactante, y recibí esa reacción de ‘te ves estúpido’ y esas cosas, pero fue una gran reacción. Fue completamente diferente porque simplemente nos topamos con un obstáculo o lo que sea que haya sido, pero no puedes ir más allá de eso».

Junto con su aspecto anterior, Sheamus quería recuperar su antigua música de entrada (Written in my face de Jim Johnston), pero WWE no lo aceptó.

«Tenía sentido. La gente preguntaba en el canal, en las redes sociales: traer de vuelta el viejo Sheamus. Así que lo pedí. Quería traer de vuelta mi antigua música, pero en definitiva hay algunas cosas que puedes obtener y otras que no. Pero sí, era muy importante, especialmente por el espíritu del Guerrero Celta, esa vibra del Guerrero Celta patea traseros».

Este miércoles, Sheamus regresó a la acción en un ring de WWE por primera vez desde abril del año pasado, derrotando a Andrade en una lucha en donde no estaba en juego el Campeonato de los Estados Unidos WWE..