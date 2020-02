¿Quién retirará a Triple H? Adam Cole levanta la mano

Durante la WrestleMania del pasado año asistimos al retiro de dos leyendas vivas de WWE y de la lucha libre estadounidense, Kurt Angle y Batista. Y dejando a un lado el deslucido canto de cisne de «The Wrestling Machine», Triple H fue el encargado de hacer los honores a «The Animal». Una elección como último rival que, para el ahora exitoso actor, lució indiscutible, según reveló bajo una entrevista días después.

Y por las declaraciones que «The Game» viene concediendo en el último año, parece que no queda mucho tiempo para que le veamos seguir los pasos de su excompañero de Evolution. He aquí sus palabras cuando TMZ le preguntó si volveríamos a verlo luchar pronto, cuando su más reciente implicación tuvo lugar bajo un house show en Tokyo el pasado junio.

Sigo entrenando. Pero eso dependerá de las circunstancias. Con suerte, espero que no. Estoy muy ocupado ahora mismo para Triple H . Hay que trabajar mucho para subirse al ring.

Motivo de que ahora, Adam Cole comente a Steel Chair Magazine la posibilidad de que él sirva de oponente de HHH en un combate de retiro del veterano.

Cualquier talento de nuestro elenco querría. Todos idolatrábamos a Triple H o a Shawn Michaels cuando éramos niños, y ahora que hemos crecido, trabajamos con ellos. Y estamos viendo no sólo lo inteligentes que son, sino lo mucho que aman este trabajo. No dejaría pasar la oportunidad de retirar a Triple H por nada del mundo, es algo que por supuesto me encantaría hacer. Sé de muchos talentos de NXT que piensan lo mismo, y sé que a muchos fans les encantaría.