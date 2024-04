Sheamus hace historia en su regreso a WWE en Raw

Sheamus hizo historias varias veces en WWE, como cunado se convirtió en el primer luchador irlandés en ganar el Campeonato Mundial de Peso Pesado en 2009 o cuando logró la victoria en Royal Rumble más rápida en 2012. También podríamos hablar de su triunfo en 18 segundos sobre Daniel Bryan en WrestleMania 28 o su entrada al selecto club de Campeones Grand Slam.

Y puso su nombre en los libros nuevamente durante su regreso en el episodio de Raw del 15 de abril. No podemos comparar esta ocasión con las anteriores pues no deja de ser una anécdota pero aún así nuevamente «The Celtic Warrior» ha sido el primero. ¿El primero en qué? En lucir un atuendo diseñado por la marca Venum para una Superestrella de la WWE.

«Gracias, Venum, por haber creado para mí el primer atuendo personalizado de WWE… Llevo la marca con orgullo y muchos más deberían hacerlo también… #representaatuequipo».

Thank you @venum for the 1st ever custom WWE branded ring gear… i wear the WWE brand with pride, many more should too.. #representyourteam pic.twitter.com/I3CdRHNNJD

— Sheamus (@WWESheamus) April 16, 2024