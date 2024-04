Rhea Ripley se ha visto obligada a renunciar al Campeonato Mundial de WWE debido a una lesión ocasionada por Liv Morgan. El título ha quedado vacante después de 380 días y durante el programa de Raw del 22 de abril encontrará una nueva dueña. Hasta que vuelva «Mami», como ella misma anunció el 15 de abril, lo cual en este momento es una incógnita.

Mientras esperamos a conocer más detalles, empezando por la manera en que se va a determinar a la nueva monarca y quienes tendrán la oportunidad de serlo, Triple H elogia a Rhea Ripley por su trabajo hasta ahora. El Jefe de Operaciones está encantado con la Superestrella y cree que todo el Universo WWE puede estar orgulloso de ella. Ella contestó con un corazón.

«Absolutamente no tengo ninguna duda en mi mente de que Rhea Ripley regresará más fuerte, más resistente y más dominante que nunca. Gracias, Rhea, por un reinado del que todo el Universo WWE puede estar orgulloso».

Absolutely no doubt in my mind that @RheaRipley_WWE will come back tougher, stronger and more dominant than ever. Thank you, Rhea, for a reign that the entire @WWEUniverse can be proud of. pic.twitter.com/oea07IlAUl

— Triple H (@TripleH) April 16, 2024