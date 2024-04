Este es un buen ejemplo de que una imagen vale más que mil palabras (o eso parecía hasta ahora). Esta fue la reacción de Tony Schiavone cuando AEW emitió el video de la pelea de CM Punk y Jack Perry tras bastidores durante All In 2023:

Schiavone looked so disappointed by this whole thing. It just sucks. It benefits no one in the company to re-hash. pic.twitter.com/BX5S7xU3ZK — Alyssa 🩵 (@butwhyalyssa) April 11, 2024

► La reacción de Tony Schiavone a CM Punk vs. Jack Perry

Una reacción que se hizo viral, como también la de Renee Paquette mientras Will Ospreay atacaba a Triple H en una promo, y que el comentarista de la casa Élite estuvo analizando recientemente en What Happened When:

«Creo que es hilarante, no hilarante; creo que es aproximadamente eso, que la gente puede tomar capturas de pantalla y asumir cualquier cosa a partir de una captura de pantalla. Mi reacción facial a lo que sucedió fue mi reacción facial tratando de poner más presión sobre los Bucks por ser unos idiotas (los Young Bucks emitieron el video con motivo de su rivalidad con FTR). Dentro de la propia historia. No tuve ninguna reacción a las imágenes que vimos porque no me importa».

Cuando el coanfitrión Conrad Thompson señaló que no era la primera vez que Schiavone había visto las imágenes de All In, Schiavone dijo: «No, así es. ¿Y qué? ¿Y qué demonios? No estaba molesto con la promo. No estaba molesto con Tony Khan. No estaba enojado por lo que habíamos mostrado. Estaba tratando de estar completamente en el momento del ángulo, que es los Bucks quejándose de que FTR no quería estrecharles la mano y se estaban burlando de ellos. Eso es lo que estaba haciendo. Por supuesto, todos quieren crear su propia historia y está bien. De eso se trata las redes sociales.

«Las redes sociales se tratan de idiotas que se juntan e intentan crear sus propias ideas. Tal vez todavía estaba molesto por Bug [el perro de Schiavone que falleció recientemente], no lo sé, pero no me importaban las imágenes, y aún no me importan. Soy sincero cuando digo que no me importa. No me importa. No tiene impacto en mi vida. Algunas personas dicen: ‘Oh, las imágenes que estabas mostrando eran como el momento del Finger Poke of Doom para AEW’. Eso es lo que quieres que sea porque quieres vernos fracasar. No hay forma, porque estuve en ambas empresas, no hay absolutamente ninguna forma en que puedas compararnos con WCW. No puedes. Puedes querer. Puedes pensar que tienes razón. Estás equivocado. No puedes compararnos con WCW. Estuve allí para ambas. Tú no.»