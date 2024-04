Tras WWE RAW, The Miz envía un mensaje a #DIY

Durante el episodio de WWE RAW del 15 de abril la división de parejas tuvo notable protagonismo. Primero, cuando Triple H y Adam Pearce presentaron a The Awesome Truth (The Miz y R-Truth) los nuevos cinturones de campeones así como que de ahora en adelante serán llamados Campeones Mundiales de Parejas. Después, cuando se llevó a cabo un combate de tres equipos para determinar a los nuevos retadores al título del que salieron victoriosos #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa).

El combate titular no será en Backlash France el 4 de mayo sino en el programa del 22 de abril y al término de este reciente, en Raw Exclusive, los monarcas dedicaron un mensaje a los contendientes:

The Miz: «Espera lo inesperado. Nunca sabes qué esperar cuando eres campeón en pareja. Así que estamos listos, estamos preparados. Los conocemos de adentro hacia afuera. Siento que somos bastante buenos amigos.»

R-Truth: «Somos grandes amigos de ellos. ¿Estás hablando de Shawn y Triple H?»

TM: «Sí, exactamente de quienes estoy hablando. Tenemos que ir a hacer algunas cosas.»

EXCLUSIVE: Despite being friends with #DIY, @mikethemiz & @RonKillings are ready to defend their freshly minted World Tag Team Titles against @JohnnyGargano & @CiampaWWE next week on #WWERaw. pic.twitter.com/SeSwlOdI4Q

— WWE (@WWE) April 16, 2024