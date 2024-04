Triple H entrega el Campeonato Mundial de Parejas

Una vez más, Triple H apareció en RAW para dar un nuevo anuncio para el futuro de WWE, algo que no se esperaba, pues nadie había comentado algo al respecto, la presentación del Campeonato Mundial de Parejas.

El nuevo mandamás de WWE se paró en el ring y habló de una nueva era comenzó y con ella también comenzó algo nuevo para la división de parejas, por lo que se presentó un nuevo título que sustituirá el Campeonato de Parejas de RAW.

R-Truth y The Miz como campeones de RAW aparecieron en escena junto a Triple H y Adam Pearce, ante la ovación del público. Siendo el más ovacionado Truth, quien tras varios años al fin consiguió este cetro.

Posteriormente, Triple H felicitó a ambos, y les presentó los nuevos campeonatos de la nueva era. Ahora serán conocidos como los Campeones Mundiales de Parejas.

Paul @TripleH Levesque just revealed the brand new World Tag Team Championship for @RonKillings & @mikethemiz on #WWERaw! pic.twitter.com/L6LBAO9v3m

