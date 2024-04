Rhea Ripley analiza el legado de las cuatro jinetes

Cuando mencionamos las «Las cuatro jinetes», nos referimos a Charlotte Flair, Becky Lynch, Mercedes Mone y Bayley, quienes allanaron el camino para muchas de las luchadoras que han logrado el éxito dentro de la compañía desde entonces y han ayudado a la división a alcanzar nuevas alturas, gracias al surgimiento de nuevos talentos de la división como Rhea Ripley, Bianca Belair, entre otras.

► Rhea Ripley valora el trabajo de las Cuatro jinetes y de Bianca Belair

Después de lograr su victoria en WrestleMania 40 contra Becky Lynch, Rhea Ripley apareció en la conferencia de prensa posterior al show de la WWE y se le preguntó si la «era de las Cuatro Jinetes» está llegando a su fin ahora que derrotó a Charlotte Flair y Becky Lynch en Wrestlemanias consecutivos. The Eradicator explicó cómo las «Cuatro Jinetes» contribuyeron a la evolución de la división femenil, permitiendo que esta llegue a nuevas alturas.

«La era de las Cuatro Jinetes vivirá para siempre, lograron mucho. Llevaron la división femenil a alturas que sólo podríamos haber soñado. Han hecho mucho por el negocio y tengo todo el respeto por cada una de ellas».

Siento que por la forma en que he estado yendo, Wrestlemania tras Wrestlemania, finalmente derrotando a las Jinetes, al igual que Bianca Belair, ella ha estado haciendo lo mismo, hemos estado demostrando que se avecina un cambio y estas nuevas mujeres, ellas están asumiendo el control… obviamente, Four Horsewomen, son increíbles en lo que hacen y no queremos que se vayan, pero tendrán que mudarse porque nosotros asumimos el control al mismo tiempo.»

Efectivamente, aunque Ripley dejó claro que las Cuatro Jinetes han desempeñado un papel importante en su éxito, también afirmó que se avecina una nueva era y un cambio en la división femenil, valorando también el trabajo que ha hecho Bianca Belair, quien también a conseguido los mismos hitos que ella y será parte de una nueva camadas de mujeres en el futuro.