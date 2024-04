LA Knight: «No existe forma de detener a LA Knight»

AJ Styles y LA Knight tendrán una revancha de WrestleMania XL el viernes próximo en SmackDown para que el vencedor de la misma desafíe a Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutible en Backlash France el 4 de mayo. Tras hacerse oficial el combate, «The Phenomenal One» envió un mensaje a su oponente:

”Esto no es personal, es necesario. No quiero que la WWE me haga responsable de lo que le haré a LA Knight la próxima semana. Dije que iba a lastimarlo antes y te garantizo que cojeó al día siguiente. La próxima vez irá al hospital”.

► No pueden parar a LA Knight

Y lo mismo ha hecho «The Megastar» para también avisar a su rival de que no va a poder detener el éxito que está teniendo y que precisamente le hizo derrotar al fenomenal en el gran evento:

«¿Qué quieres? ¡Siempre buscando algo, ¿verdad? Adivina qué. Encontraste algo. Encontraste al hombre que está dando un paso adelante. Retador número uno, sí. Bueno, quizás no del todo todavía. Miras la próxima semana, aún tienes una pelea más al final de esta noche. Pero luego miras la próxima semana, quien sea que enfrente, no importa un comino. Gano en WrestleMania, gano en SmackDown, sigue y sigue. No hay manera de detener el tren del éxito. No hay manera de detener esta atracción irresistible, no hay manera de detener a LA Knight, ¿sí?».

Stackin’ wins like it’s nothin. @AJStylesOrg couldn’t get enough at Mania so now I get to give the good people of Pittsburgh a replay! YEAH 🗣️ #SmackDown pic.twitter.com/tQKCjM9Bmn — LA Knight (@RealLAKnight) April 14, 2024

LA Knight está buscando una nueva oportunidad por el Campeonato Indiscutible después de no haber podido destronar a Roman Reigns en Crown Jewel 2023 ni Royal Rumble 2024; en este última ocasión también participaron AJ Styles y Randy Orton. Veremos qué sucede en el programa de la marca azul del 19 de abril.