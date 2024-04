Sami Zayn reacciona a la traición de Chad Gable

Chad Gable traicionó a Sami Zayn después de perder ante él un combate por el Campeonato Intercontinental en el episodio de WWE RAW del 15 de abril. El de Alpha Academy atacó a su oponente delante de su esposa y de sus compatriotas lleno de ira por una vez más haber sido incapaz de hacerse con el título.

No fue un mal movimiento de su parte pues así casi se garantiza una nueva lucha por el cinturón ya que el campeón va a querer vengarse de él. De hecho, eso mismo dijo en una promo que realizó después del ataque cuando el show salió del aire. La historia entre ambos va a continuar. ¿La revancha será en Backlash France?

«Chad, ahora lo entiendo un poco, ahora comprendo cómo te sentiste al decepcionar a tu familia y amigos. ¿Sabes qué? Esta es mi ciudad, estas son mis personas, mis amigos y esa es mi familia. Las lesiones sanan, Gable. Solo quiero que sepas que tan pronto como mejore, voy a regresar para patear tu maldito trasero.»

Sami Zayn’s promo after Raw.

The thing he says in French at the beginning is “I won’t let this prick steal our night!” #WWERaw pic.twitter.com/42hT8YI9es

— Pat Laprade (@PatLaprade) April 16, 2024