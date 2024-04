Explicación del mensaje críptico en WWE RAW

En las útlimas semanas han estado apareciendo en las pantallas de WWE durante sus programas semanales mensajes crípticos que se están tomando como un indicativo del regreso de Bo Dallas, quien estaría continuando el legado de su hermano, Bray Wyatt. Los fanáticos han estado jugando con otras ideas, como la vuelta de Retribution, aunque Dijak se ha encargado de aclarar que no son ellos, porque ya hicieron suficiente «basura» en su momento. Realmente, se desconoce quién o quiénes están detrás de estos mensajes.

Pero seguimos con ellos pues otro se vio durante el episodio de Raw del 15 de abril cuando Kofi Kingston y Xavier Woods estaban haciendo su entrada a la lucha de tres equipos para determinar a los retadores al nuevo Campeonato Mundial de Parejas. Mientras entraban al escenario, se observó otro fallo en la pantalla que mostraba un código QR que conducía a un gráfico que tenía dos archivos de mensajes uno encima del otro. Tal como los decodificaron varios usuarios en X, después de resolver el rompecabezas del código QR se llegaba a dos archivos, un video que muestra el mensaje «Hora de despertar, toma mi mano, las cosas mejorarán» mientras que el otro mostraba una imagen que tenía dos cuervos y una figura griega mirando en la misma dirección.

Here are the contents from the QR Glitches during #WWERAW that takes you to this URL: https://t.co/L98YbjmvDH pic.twitter.com/apzLJDi6od

— Ringside News (@ringsidenews_) April 16, 2024