El tiempo sobre el ring que le queda a Adam Copeland

No ha firmado Adam Copeland con AEW para pasearse, pero ya en su cincuentena, evidentemente el retiro de «The Rated-R Superstar» queda cercano. Y durante entrevista concedida a Sam Roberts el pasado enero, puso un plazo.

«Aunque han pasado ahora cuatro o cinco años, no es que me queden por delante otros cuatro o cinco años, sé que no. Estamos mirando a una ventana de unos dos años, donde pueda hacer todo lo que pueda hacer, contar todas las historias que pueda y con ello intentar ayudar a los talentos por el camino».

► Adam Copeland quiere saber cuándo irse

Debe ser un poco enervante que como luchador veterano, en casi cada entrevista que concedes tengas que hablar de tu retiro. Gajes del oficio, supongo.

Y Adam Copeland no se lo toma mal, demostrándolo de nuevo ante los micrófonos del podcast ‘Mostly Sports’, donde actualiza sus previsiones al respecto y resalta su deseo de no opacar el ascenso de las nuevas generaciones.

«[…] Hice unos 100 episodios de televisión en mi tiempo retirado.. Y de alguna manera te quedas con esas cosas. Creo que es la principal diferencia. Tal vez no tenga tanta velocidad como antes, pero mentalmente me siento mejor que nunca […] Pero también soy realista. No quiero ser ese tipo que siga luchando tanto tiempo que un tipo joven mire su agenda y diga, ‘Ah, vale, tengo que luchar con él esta noche’. No quiero ser ese tipo. Quiero que los tipos jóvenes se emocionen si van a compartir ring conmigo. Supongo que me queda un año o año y medio, aproximadamente […]».