Cuando tienes menos días por delante en tu carrera competitiva que los que dejaste atrás, es lógico ser preguntado por el pasado. E igualmente, tener que hablar del inexorable adiós. Adam Copeland lleva comprobándolo ya algún tiempo.

Bajo charla con Sam Roberts esta semana, el otrora Edge comentó cuál supondría la arena ideal como escenario de su retiro. Y el veterano no quiso salir de su tierra natal.

«No creo que necesariamente deba ser triunfal; ya tuve esa experiencia. No estoy seguro de si sigue siendo algo cristiano. Sería gratificante dar ese último impulso a esa persona, o a quien ya esté allí, pero tampoco hará daño. En un mundo perfecto, para mí, el lugar tiene una gran importancia. Me encantaría hacerlo en Maple Leafs Gardens. Eso es lo que realmente me gustaría hacer. Incluso si eso significa que tengo que organizar un evento independiente por un día, reservar Maple Leafs Gardens, filmarlo, conseguir un equipo de producción y talento. Poder hacerlo en el lugar donde vi la lucha libre en vivo por primera vez. Regresar a ese lugar. Si pudiera realizarlo en Maple Leaf Gardens, no habría otro lugar ni otro final después de eso. Simplemente estaría hecho y sería definitivo».