Adam Copeland siempre ha dicho no a su retiro pero ese destino siempre ha estado ahí, como con todos los luchadores, e incluso se hizo realidad una vez. Antes o después va a tener que decir adiós para siempre y sabe dónde quiere hacerlo, o al menos cuál sería un buen lugar para esa lucha final.

Durante su reciente entrevista en Not Sam Wrestling, el ahora guerrero de AEW señala la arena Maple Leaf Gardens, que fue donde vio su primer evento de lucha libre, de ahí que sea tan importante para él. Además de que está en su ciudad natal y es la casa de sus queridos Toronto Maple Leafs.

► La última lucha de Adam Copeland

«No creo que necesariamente deba ser triunfal; ya tuve esa experiencia. No estoy seguro de si sigue siendo algo cristiano. Sería gratificante dar ese último impulso a esa persona, o a quien ya esté allí, pero tampoco hará daño. En un mundo perfecto, para mí, el lugar tiene una gran importancia. Me encantaría hacerlo en Maple Leafs Gardens. Eso es lo que realmente me gustaría hacer. Incluso si eso significa que tengo que organizar un evento independiente por un día, reservar Maple Leafs Gardens, filmarlo, conseguir un equipo de producción y talento. Poder hacerlo en el lugar donde vi la lucha libre en vivo por primera vez. Regresar a ese lugar. Si pudiera realizarlo en Maple Leaf Gardens, no habría otro lugar ni otro final después de eso. Simplemente estaría hecho y sería definitivo.»

Como detalle curioso, Adam Copeland nunca tuvo un combate en esta arena, de la misma manera que All Elite Wrestling tampoco realizó ningún show en ella. Sí la WWE, pero en los 90s y 80s. También será interesante descubrir en qué empresa se termina retirando como luchador el antiguo Edge.