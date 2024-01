Recordando cuando Ric Flair era The Black Scorpion

The Black Scorpion fue un personaje que nació en WCW en la segunda mitad de la década de los 90s. Fue presentado a través de viñetas en las que se burlaba de Sting, el entonces Campeón Mundial de Peso Completo NWA (World Championship Wrestling operaba en aquella época aún bajo la National Wrestling Alliance). Salvando las distancias, un poco como hasta hace nada The Devil en AEW, se jugaba con la idea de que era un amigo de The Icon, como The Ultimate Warrior, el entonces Campeón WWF.

► Ric Flair era The Black Scorpion

El primero en interpretarlo, antes si quiera de que tuviera una lucha, fue Ole Anderson. Posteriormente, en su primer combate, lo hizo Al Pérez, quien intentó destronar al monarca en Clash of the Champions XII. Finalmente, en Starrcade el misterioso luchador tuvo que revelar su identidad después de perder ante Sting en un combate con esa misma estipulación y se descubrió que era Ric Flair, quien terminaría arrebatando el campeonato a su gran amigo en la actualidad unas semanas más tarde.

On This Day in Wrestling History – The Black Scorpion was revealed as Ric Flair at Starrcade 12/16/90 pic.twitter.com/InucVCid7t — Wrestling from 80s/90s (@Wrestling80s90s) December 16, 2020

Nos acordamos de aquella historia porque Kevin Nash lo hizo en el episodio más reciente de Kliq This:

En relación a las distintas personas que interpretaban al Black Scorpion: «[La idea] era que fueran personas diferentes, como Al Perez, una variedad de individuos, realmente el Black Scorpion era representado por al menos unas 30 personas distintas.»

En cuanto a la reacción de Ric Flair al tener que encarnar al personaje: «Finalmente, le tocó a Flair asumir el papel del Black Scorpion y recuerdo claramente su expresión… oh, estaba visiblemente molesto. Le entregaron esta máscara roja que se vio obligado a usar, y con evidente disgusto, la lanzó al vestuario, causando que prácticamente todos abandonaran el lugar. Fue un momento en el que la frustración y la incomodidad de Flair eran palpables.»