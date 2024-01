Tal vez no lo veamos formar parte de una edición del G1 Climax, pero Bryan Danielson competirá mañana bajos los focos del mayor evento anual de puroresu, Wrestle Kingdom, y ante la mayor figura actual de New Japan Pro-Wrestling, Kazuchika Okada.

Una implicación que sólo ha sido factible como «All Elite», porque tiempo atrás, WWE estuvo dispuesta a acordar con NJPW un periplo de Danielson sobre suelo nipón en pos de que este renovara, pero las negociaciones no fructificaron.

Y hoy, durante la rueda de prensa previa a Wrestle Kingdom, Danielson quiso recordar su sueño primigenio como luchador profesional, con referencia hacia WWE.

«Sólo quiero decir lo agradecido que estoy de estar aquí en Japón, especialmente en New Japan. Han pasado casi 20 años de mi última gira con New Japan. Estar aquí ahora, en el Tokyo Dome… Cuando empecé en la lucha libre profesional, lo que yo de verdad quería, más que estelarizar WrestleMania, cosa que hice dos veces, más que nada, yo quería ser una estrella en New Japan Pro-Wrestling . 20 años después de mi última gira, puedo luchar con Okada en el Tokyo Dome para Wrestle Kingdom».

En menos de 10 horas tendrá lugar Wrestle Kingdom 18, a celebrarse desde el Tokyo Dome de Tokyo (Japón), y cuyo cartel luce así.

