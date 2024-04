La reconocida figura de la lucha libre profesional, Adam Copeland, recientemente fue entrevistado por Justin Barrasso de Sports Illustrated, y allí reveló que logró obtener de regreso sus abdominales luego de semanas de sesiones intensivas diarias de planking.

Aunque, luego, reconoció que hacer planking puede ser muy dificultoso para cualquier persona, por lo que inventó un dispositivo para hacer planking, que llamó Pure Plank. Y tuvo la ayuda de su gran amigo, casi hermano, Christian Cage.

► Así inventó Adam Copeland el Pure Plank

«Empecé a notar que tenía una barriga de papá. No tengo miedo de admitirlo. No estaba completamente fuera de forma, pero llevaba demasiado peso en la parte delantera de mi abdomen. También me dolía la parte baja de la espalda, y ahí fue cuando supe que era hora de tomarme más en serio volver a estar en forma.

«El plank es bueno para tu core, así que ahí es donde empecé. Dos minutos de plank y lo vas a sentir. Y estaba funcionando: me estaba volviendo más fuerte, pero me dolía por el tiempo que pasaba en el suelo haciendo plank. Jay quería saber cómo recuperé mis abdominales, y cuando le dije que fue a través del plank, no me creía. Luego empezó a hacerlo religiosamente. Los dos, nos convertimos en acólitos del plank.

«Empezamos a pensar en un mecanismo que hiciera el plank más amigable. Jay no puede dibujar, así que puse un marcador en el papel y dibujé esta idea. Empezamos a jugar con ella, ajustándola, y creamos algo en lo que ambos creemos que ayudará a la gente. Esto no está diseñado para luchadores profesionales. Es para ayudar a la gente. Para ayudar a madres que acaban de tener una cesárea. O a un tipo que trabaja todo el día en la línea. O a mí, fortaleciendo mi core. Eso es lo que más me emociona.

«Encontramos socios, y de repente, teníamos este producto. Es la primera vez que estoy involucrado desde cero. Diseñando la tabla y haciéndola exactamente como queríamos, con asas para estabilidad y flexibilidad en la tabla para comprometer tu cuerpo desde el cuello hacia abajo, pudimos hacerla exactamente como queríamos. Está construida específicamente para ayudar a la gente. Por eso estamos tan apasionados con ella.

«Jay todavía está molesto porque tengo mejores abdominales que él. Y que tuvo que usar una camiseta de los Bruins en televisión nacional.

«Creamos algo que realmente puede ayudar a la gente. No es un gran compromiso de tiempo. Cinco minutos al día, este es tu entrenamiento de core. Isquiotibiales, glúteos, cuádriceps, esto lo abarca todo.

«Y las críticas que hemos recibido hasta ahora, especialmente de las madres, todas han sido tan positivas. Vi a mi esposa Beth en la tabla también. Quería recuperar su cuerpo, se comprometió con esto, y lo consiguió.

«Quiero arrojar más positividad al mundo. Suena demasiado simple para funcionar, y eso es lo loco de todo. Si combinas esto con cuidar lo que comes, vas a ver la diferencia.

«Para mí, fue el punto de partida para volver a la lucha libre. Pasó mucho más, pero este fue el punto de partida. Espero que esto también tenga un impacto positivo en la vida de las personas».