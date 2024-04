Adam Copeland, ex Superestrella WWE y hoy gran figura, veterano y líder del vestidor en AEW, reveló recientemente en una entrevista con Justin Barrasso de Sports Illustrated, por qué razón se encuentra tan emocionado de luchar en AEW.

El motivo es claro: poder desempeñar una lucha libre profesional que no había podido ejecutar durante tantos años en su etapa en WWE, además de poder competir ante luchadores con los que nunca hubiera podido luchar en WWE. Estas fueron sus palabras:

► Adam Copeland revela lo que lo emociona de luchar en AEW

«Estoy retomando cosas que no había hecho en mucho tiempo. No había sacado ningún tipo de tijeras en años, y mucho menos una tijera voladora al estilo Brad Armstrong, aunque sin su destreza. Intercambiamos estilos durante toda la lucha, y me encantó eso. La oportunidad de luchar combates así, también me encanta. Es una gran parte de la razón por la que vine a AEW.

«Con esta pequeña ventana que me queda en mi carrera, quería desafiarme a mí mismo. Desde que empezamos el desafío Cope Open, he luchado contra Minoru Suzuki, Lee Moriarty, Dante Martin, Griff Garrison, Matt Cardona, Daniel García, y ahora Penta. Ponga a todo ese talento uno al lado del otro, y todos son tan diferentes. Eso es realmente divertido, especialmente en esta etapa de mi carrera.