Shawn Spears: «Mi carrera va a terminar en la WWE»

Shawn Spears ha vuelto a la WWE y confía en que el final de su carrera no será en otro sitio. Aunque todavía no le pone fecha a cuando colgará las botas.

► Shawn Spears dirá adiós en WWE

«El horario cambió mucho solo porque las cosas estaban, de nuevo, avanzando rápidamente allá y parecía que no podía encontrar un lugar, por así decirlo. Soy alguien que le gusta seguir adelante, mantenerse activo. Fuera de la vista, fuera de la mente, por así decirlo. Entonces, si no iba a encontrar un lugar aquí, iba a ver si podía trabajar de forma independiente por aquí. Estaba haciendo selecciones. No estaba tratando de volverme loco todos los fines de semana y estar lejos de mi familia.

«Eso es un lujo que he podido permitirme después de 22 años de servicio. Pero se trataba simplemente de luchar más en ciertos lugares y luchar contra ciertos talentos, aún saliendo y divirtiéndome. Al final del día, eso es para lo que se supone que es esto, es divertido. Mi esposa se acostumbró bastante al horario. Ella dice: ‘Wow, estás aquí todo el tiempo’, y yo estoy ansioso por ponerme a trabajar. Estoy como, ‘Oh, solo quiero salir más’, pero no quiero estar demasiado tiempo lejos de mi familia. Así que ahora que estoy aquí y estoy en la ciudad, estoy trabajando todos los días y actuando en NXT todos los martes por la noche. Pero sigo en casa.

«Ahora se trata simplemente de encontrar el equilibrio perfecto, lo cual llegará con el tiempo. Afortunadamente, el horario siempre ha terminado funcionando en mi agenda, por la razón que sea. Mucho de esto está fuera de mis manos. ‘Hombre, me gustaría estar en una posición donde pueda ver a mi familia mucho más y aún así tener un pie en un ring de lucha libre en algún lugar.’ Aquí estamos. Terminó funcionando. Sin embargo, diré, en un mundo perfecto, esto es lo que espero, que este sea el último destino. Esto es todo. Independientemente de mi futuro en el ring aquí o lo que sea, puedo decir con confianza que terminaré mi carrera aquí en WWE«, le dice Spears a Fightful.