Shawn Spears revela cómo mantuvo en secreto su regreso a WWE

Luego de decidir salir de AEW en diciembre de 2023, muy pocas personas se imaginaban que íbamos a ver a Shawn Spears de regreso en WWE. Y, mucho menos, en NXT. Pero, ocurrió. El pasado 27 de febrero de 2024, Spears reapareció y atacó a Ridge Holland.

No solo eso, sino que se reveló como el hombre detrás de las viñetas misteriosas que durante semanas hicieron preguntar a los fans de quiénes se trataba, incluso, hasta muchos fans creían que podían estar relacionadas con la llegada de Kazuchika Okada a NXT. Recientemente, Fightful Select entrevistó a Spears y la Superestrella WWE reveló cómo logró mantener en secreto todo lo de su retorno a WWE. Estas fueron sus palabras:

► Shawn Spears revela cómo logró mantener en secreto su regreso a WWE

«Creo que todo se remonta al respeto y al mutuo respeto, y a los contactos que he hecho a lo largo de una carrera bastante extensa. Tenía algunos amigos que todavía trabajan en la WWE y he mantenido contacto con ellos a lo largo de los años, así que cuando empezaron a surgir rumores de que estaba dejando mi parada anterior, se trataba más de «¿Qué quieres hacer a continuación? ¿Quieres volver? ¿Quieres que nos comuniquemos?». Todos estaban ofreciendo una mano amiga, por así decirlo. Eventualmente, todo se redujo a que, después de conversar con mi esposa y sopesar lo que era mejor para nosotros en términos de tiempo, me puse en contacto. Me puse en contacto y afortunadamente había una posibilidad allí. Esa es la cosa.

«Dijiste, «Hace un año, no estaba pasando nada. Hace un año, nadie estaba siendo contratado». Este negocio, y probablemente tú lo sepas mejor que nadie, cambia casi a diario. Es siempre cambiante. Es rápido y cuando hablamos de la compañía más grande del mundo, cuando hablamos de la WWE, que está más allá de lo global, hasta el punto en que hablamos de universo, es una compañía enorme, es una máquina masiva y rápida. Entonces las cosas van a cambiar y el negocio tiene prioridad. Así que si hay una oportunidad o una estrella como Cody Rhodes disponible, la vas a tomar. Una estrella como Jade, la vas a tomar.

«Es simplemente buen negocio. Incluso Lexis King, a quien mencionaste, hay una gran diferencia entre una Lexis King de ahora y un Brian Pillman que has visto antes. Mucho de eso es simplemente la gran máquina de la WWE que tiene una maravillosa historia de crear superestrellas. Así que, sí. Sucedió bastante rápido y felizmente rápido. Es un negocio siempre cambiante y nunca sabes quién va a aparecer cuándo. Esa fue la mayor cosa de la que me alegré, es que pudimos mantener las cosas bastante tranquilas hasta que las soltamos en NXT.

«Esa primera cita que te di, los dejó a ustedes girando de un lado a otro. Sí, y esa es la cosa. Entendemos cómo funciona el mundo hoy en día. Todos quieren la información y muchas personas quieren ser los primeros en revelarla. Pero esto se mantuvo bastante cerca del pecho. No le conté a muchos amigos. No le conté a muchos amigos cercanos. Le dije a mi esposa y le dije, ‘No le cuentes a tus amigos. No le cuentes a tus mejores amigos. No le cuentes a nadie’. No le dije a mi familia. No le dije a nadie. Las personas principales que lo sabían eran Hunter, Shawn, su equipo aquí y eso fue prácticamente todo. Gran parte del cuerpo técnico no tenía idea. El talento no tenía ni idea.

«Me mantuvieron en una habitación durante la mayor parte del día. Incluso cuando salió la noticia de que Shawn había intervenido por mí, yo estaba allí. Ya estaba allí. Ya estaba en el edificio. Era simplemente cuestión de mantener las cosas lo más discretas posible. Porque yo también me emociono. Me emociono cuando alguien aparece de la nada. Me emociono cuando, ‘Oh, esto va a suceder’, y me lanzan una bola curva y digo, ‘Oh, no vi venir eso’. Me encanta esa sensación. En una época en la que la información es tan accesible o las cosas están grabadas o se emiten con anticipación o se filtran spoilers o cosas así, aún es agradable hoy en día ser sorprendido.

«Así que ese era nuestro objetivo y felicitaciones a Shawn Michaels, Matt Bloom, Johnny Russo, quien es el guionista principal aquí en NXT. Estableciendo ese debut, preparándolo para debutar como un maestro, ser parte de eso y sentir ese momento, fue un jonrón en términos de ‘Ahí está él. Está de vuelta’. Así que un aplauso para esos chicos. Obviamente, mentes maravillosas. Pero un gran, gran, gran aplauso por poder mantenerlo en secreto tanto tiempo como lo hicieron. Porque probablemente fue alrededor de cuatro semanas que pudimos mantener las cosas en secreto».