Tony Khan: «No hablamos aún de un AEW Hall of Fame»

Tony Khan no ha tenido conversaciones sobre hacer un Salón de la Fama de la AEW pero ya tiene nombres en mente para futuras inducciones.

De ello habla en ComicBook Nation cuando le preguntan si Sting podría ser el primero en recibir ese honor en la casa Élite.

Él es uno de esos luchadores en los que piensa el mandamás All Elite. Junto a él, Brodie Lee y Jay Briscoe. Descansen en paz, guerreros.

► AEW Hall of Fame

«Nunca hemos hablado de un Salón de la Fama. Sting es una de las figuras más destacadas en la historia de la lucha libre y, sin duda, una de las más importantes en la historia de AEW.

«Si alguna vez creamos un Salón de la Fama de AEW, sin duda las primeras dos personas que vienen a la mente para honrar serían Sting y el Sr. Brodie Lee. Son dos de los campeones más destacados y dos de las mejores personas que hemos tenido en AEW. Aunque en circunstancias muy diferentes, esas serían las primeras dos personas que me vienen a la mente. Algo que quiero mencionar es Jay Briscoe, quien nunca tuvo la oportunidad de luchar en AEW pero merece ser reconocido. Siempre quise traerlo a AEW; era mi amigo y también amigo de muchos en el vestuario, además de ser uno de los mejores luchadores con los que he trabajado y producido. Jay Briscoe es alguien muy importante para todos nosotros, a pesar de no haber tenido la oportunidad de luchar en AEW. Creo que Sting y el Sr. Brodie Lee serían personas excelentes en torno a las cuales construir cualquier clase del Salón de la Fama».