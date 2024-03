Shawn Spears: «Tenía que volver a WWE»

Shawn Spears decidió abandonar AEW en diciembre de 2023, y en este 2024, retornó a WWE. Nadie lo esperaba, pero apareció hace unas semanas en NXT, exactamente, en el episodio del 27 de febrero, en donde atacó a Ridge Holland y se reveló como el hombre detrás de una serie de misteriosas promos. Recientemente, Spears fue entrevistado por Fightful Select, y allí habló acerca de cómo se dio su salida de AEW y cómo se gestó su regreso a WWE. Estas fueron sus palabras:

► Shawn Spears tuvo una salida amistosa de AEW

«Es muy importante para mí. Soy alguien que, por más que cualquiera quiera decir sobre mí a lo largo de más de 20 años que he estado haciendo esto, una cosa que les va a costar decir es que he sido poco profesional. Soy un gran creyente de que en ‘luchador profesional’, esa palabra ‘profesional’ es fundamental. Es clave. Es casi más importante para mí que la segunda palabra que entra en juego. Fue amigable.

«Absolutamente. Como lo fue mi salida de la WWE en 2019. Una vez más, me gusta pensar que a lo largo de los años he acumulado un nivel de respeto de mis compañeros, de las personas que me emplearon. Obviamente, hay una calle de doble sentido ahí con mucho respeto. Entonces, tener cosas como esas evitará que las cosas se pongan feas. No necesitan llegar a ese punto. Fue simplemente un momento en el que sentí que era lo mejor para mí, lo mejor para mi familia y por difícil que sean algunas decisiones a veces, es bueno saber que el respeto mutuo puede permitir que las cosas se desarrollen sin problemas. Mucho más suavemente de lo que podrían.

«Era importante para mí poder regresar a esta empresa. Esa fue la primera gran pregunta, si era o no una posibilidad. Una vez que la posibilidad era una posibilidad definitiva, entonces se trató de cuál es el mejor curso de acción a seguir en el futuro. Seamos honestos, seamos claros como el día. No les voy a decir nada que ya no sepan. WWE está en llamas en todos los aspectos. Los números nunca han sido mejores y no conozco todos los números. No me malinterpreten. No conozco todos los números. Pero lo que sé de ellos es que estamos rompiendo récord tras récord. La asistencia está por las nubes, la mercancía está por las nubes. Esa rueda de la que hablamos está girando más rápido y más fuerte que nunca. Así que poder regresar a eso y ser un eslabón en esa rueda nuevamente y poder contribuir de cualquier manera que pueda es enorme. Una vez que surgió la oportunidad de venir a NXT, la aproveché al máximo.

«Habrá personas viendo esto en este momento que dirán, ‘¿Por qué no querrías ir a RAW? ¿Por qué no querrías ir a SmackDown?’ NXT también está arrasando. He estado aquí durante un par de semanas y he visto talento que me ha dejado asombrado. Lo que me encanta de eso es que me lleva de vuelta a cuando comencé a entrenar o me recuerda mi tiempo aquí en el Performance Center estando en el lugar en el que están ahora, sabiendo hacia dónde van a tener la posibilidad de ir, las cosas por las que van a pasar. También puedo ayudar a guiar, en ese sentido, con mi tiempo aquí en el Performance Center. Mis responsabilidades en la WWE son un poco más que solo en el ring.

«Eso es algo que no tomo a la ligera y algo en lo que estoy enormemente interesado. Al final del día, después de una conversación con mi esposa, puedo despertar todas las mañanas y ver a mi hijo y jugar con él y hacer lo que necesite hacer, y luego puedo estar en casa, en mi cama todas las noches, durmiendo al lado de mi esposa. Así que en medio de eso, en el medio de eso, si puedo pasar el rato y aprender de los Shawn Michaels de nuestro mundo o de los Matt Bloom o puedo ser un niño grande entre esas cosas tan importantes, y puedo hacer eso todos los días. Díganme cómo tomé la decisión equivocada. Díganme cómo tomé una mala decisión ahí, hombre».