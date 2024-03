Jeff Jarrett: «Algún día veremos The Rock vs. Cody Rhodes en WWE»

La reconocida personalidad de la lucha libre profesional, Jeff Jarrett, creador de TNA Wrestling y hoy en día, Director de Desarrollo de Negocios y también luchador en AEW, ha hablado acerca de la rivalidad más caliente en el mundo de la lucha libre hoy por hoy, la cual la tiene WWE, con su guerra entre Cody Rhodes y Seth Rollins ante The Rock, Roman Reigns y The Bloodline.

Según comentó en la más reciente edición de su video podcast My World with Jeff Jarrett, Jarrett aseguró que, sin duda alguna, veremos en algún punto una lucha en mano a mano entre The Rock y Roman Reigns, incluso, se animó a decir que podrían luchar en SummerSlam 2024. Estas fueron sus palabras:

► Jeff Jarrett augura una lucha en mano a mano entre The Rock y Cody Rhodes

«¿Cuál es nuestro hilo conductor? Lo creativo es subjetivo. Es subjetivo. Así que podemos fantasear todo lo que queramos. ¿Veremos a The Rock en mano a mano ante Cody en algún momento? De nuevo, lo creativo es subjetivo y tienes que considerar todo lo obvio. El calendario de The Rock, las lesiones… hay tantas cosas que tener en cuenta. Pero quiero decir, la respuesta corta es, absolutamente, sí lo veremos [risas]. Creo que la respuesta corta es absolutamente».