Shawn Michaels y los problemas de Stand and Deliver

Shawn Michaels ha afrontado todo tipo de problemas desde que ha asumido el mando de NXT. Sustituir a Triple H no era labor fácil dado el gran trabajo de The Game a lo largo de los años creando una marca de identidad propia que, por momentos, llegó a hacer sombra y a echar un pulso a Raw y SmackDown. Stand & Deliver 2023 será la prueba de fuego para Shawn Michaels que sabe que tiene una gran responsabilidad al tener que gestionar algo que nunca se ha dado en WWE, un evento Premium en vivo a primera hora de la mañana (10:00 am hora de Los Ángeles), ¡el mismo día WrestleMania 39!

Los compañeros de Contralona, que se han desplazado hasta Los Ángeles ha podido preguntar a Shawn acerca de todos los problemas logísticos que esto supone y de cómo van a intentar llevar a cabo y superar todos estos retos, y ésta fue su contestación.

► Los retos de Stand and Deliver

“Es increíblemente difícil, son muchas cosas las que hay que poner en orden desde que llegamos a la arena a las cinco y media o seis de la mañana. Esto es Los Ángeles y la gente suele trabajar más de los normal así que nosotros vamos a adaptarnos a ese ritmo y vamos a aceptar el reto, pero no nos importa porque este es WWE y esto es lo que hacemos, es parte del trabajo y no podemos echar la culpa a nadie nada más que a nosotros mismos porque nos intentamos ‘fastidiar’ poniéndonos unos retos locos que parecen inalcanzables pero que siempre sacamos adelante. Y eso es lo que va a pasar, que todo el equipo de producción vamos a estar aquí desde las seis de la mañana, vamos a haber todo el trabajo de la mejor manera que sabemos y vamos a recoger todo para poder salir en hora hacia WrestleMania.

“Y lo vamos a hacer genial. Es nuestro trabajo. Tenemos talentos de 20 años, de 22 años… el que más tiene quizás sea 30 y les pedimos que hagan esto antes de WrestleMania y que lo hagan en tiempo récord. Lo mires como lo mires, desde cualquier puesto de la producción es un gran reto ya que tenemos un estadio nuevo, un montaje nuevo, los ensayos son diferentes, ¿Sabes qué? No tenemos tiempo para hacer muchas de las cosas pero vamos a sacarlo adelante y eso es lo que sabemos hacer; y cuando todo esté terminado se va a hablar solo de las luchas y no lo digo con tono despectivo sino que eso es lo que queremos, no queremos que se hable de que no ha sido un buen show porque se han levantado temprano y estaban cansados o no han tenido tiempo para practicar las entradas o los spots… Estamos deseando que esto comience y al final del día lo sacaremos adelante y como siempre decimos: ‘No importa lo que ocurra, tenemos un nuevo show el martes por la noche'”