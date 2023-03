Planes para Shinsuke Nakamura están en el aire

A finales del año pasado, se anunció que Shinsuke Nakamura trabajaría en un combate contra The Great Muta en el evento de Pro Wrestling NOAH The New Year 2023 como parte de la gira de retiro de la leyenda japonesa, sorprendiendo a propios y extraños, considerando que el Rey del Estilo fuerte tuvo el permiso de Triple H. En el año nuevo, Nakamura derrotó a The Great Muta, y parece que lo pasó bien en su tierra natal, pero tras regresar a los Estados Unidos, poco se ha sabido del ex Campeón Intercontinental.

► Shinsuke Nakamura no ha luchado en WWE desde el año pasado

Ha pasado un tiempo desde que los fanáticos de la WWE vieron competir a Shinsuke Nakamura, y el reciente Wrestling Observer Newsletter se refirió brevemente a la situación del japonés, señalando que los planes para él están en espera hasta después de WrestleMania 39.

“Con respecto a las preguntas sobre Nakamura, nos dicen que está en espera hasta después de WrestleMania.”

Habrá que ver qué hace WWE con Shinsuke Nakamura, considerando de que no hay ningún informe que indique que esté lesionado, por lo que el Rey del estilo fuerte podría estar esperando entre bastidores su eventual regreso. Hay que tener en cuenta que WWE siempre genera nuevos planes y retornos sorpresivos para el día desdpúes de WrestleMania.

Curiosamente, The Great Muta, último rival de Nakamura, será exaltado al Salón de la Fama WWE este fin de semana, en un merecido reconocimiento para quien ha sido una de las grandes leyendas en Japón.