Europa en la “WrestleMania Week” (31 de marzo)

Días atrás un servidor resaltó la condición de Circle 6 como promotora más presente durante la semana de WrestleMania que nos ocupa. Con un total de 16 shows (si incluimos a Minoru Suzuki en karaoke), no habrá ninguna otra que se le acerque.

Y en el mismo artículo quise poner de manifiesto también la ausencia de promotoras europeas sobre este festival luchístico. Espero que no luzca ya demasiado remoto el recuerdo de citas como RevPro WrestleCon y PROGRESS Orlando, allá durante el “boom” de popularidad vivido por la escena británica.

Claro está, Europa se verá muy representada a través de los talentos, sea cuales sean los escenarios de su desempeño. Si hablamos de WWE la nómina luce considerable: Becky Lynch, Gunther, Drew McIntyre, Sheamus, Finn Bálor…

Pero ahora quiero dirigir mi mirada hacia esos eventos satélites que realmente condimentan la “WrestleMania Week” y los talentos europeos que formarán parte de ellos.

Intercontinental Champion @Gunther_AUT will defend his #ICTitle in a Triple Threat Match against @DMcIntyreWWE and @WWESheamus at #WrestleMania! pic.twitter.com/gGB7iojgiV