El positivismo de John Cena

Si lo sigues en Twitter, sabes que John Cena es una de las personas más positivas que hay en este momento. Pero si vieras “Total Divas”, sabrías que trabaja muy duro para mejorar su positivismo a pesar de todo lo que está pasando. Pero ahora se ha abierto y ha compartido algunos de sus secretos para ver siempre el lado positivo.

En una aparición en el podcast “Whiskey Ginger”, el 16 veces campeón del mundo WWE acompañó al presentador Andrew Santino y le guió a través de su proceso y de cómo alcanzar el positivismo para mantener una actitud alegre durante todo el día. Esencialmente, Cena elige replantear una situación que le causa estrés o ira dando un paso atrás y mirando el panorama general.

►John Cena: “Siempre hay alguien que está peor que tú”

“En primer lugar, me digo a mí mismo que creo en él. Es mi elección. Algo que me ayuda mucho es la pregunta: ‘¿Cuál es mi mayor problema en este momento?’ La película que me han pedido que protagonice me está pidiendo que trabaje más tiempo. Eso no quiere decir que esos largos días no sean difíciles. Eso no quiere decir que no sea trabajo… Esto es inimaginable, pero no significa que no venga con esfuerzo, no significa que no venga con dificultades. Todo el mundo puede comparar historias y dificultades. Siempre hay alguien más inteligente, siempre hay alguien que lo tiene peor, siempre hay alguien que lo tiene mejor, pero todos somos humanos. Así que en los días en los que no me siento tan bien, solo trato de enderezarme diciendo: ‘bueno, tampoco estoy tan mal. Hago lo que me gusta y vivo de ello“.

Con ese positivismo, John Cena ya está listo para hacer frente a cualquier desafío que que se le ponga delante. Eso incluye su próxima lucha por del Campeonato de los Estados Unidos contra Austin Theory en Wrestlemania 39, que está seguro que será otra victoria para él.