Rhea Ripley rompe barreras en WWE

Rhea Ripley ha sido comparada desde hace tiempo con la Chyna de nuestra época y aunque sí, Chyna hay solo una, igual que Rhea Ripley hay solo una, estamos seguro de que si sigue por este camino, la luchadora australiana, conseguirá dejar huella en WWE, ya sea dentro de la división femenil como varonil. Sí; Rhea está dispuesta a darlo todo para que se rompan las barreras de género en este deporte de entretenimiento y lo ha dejado bien claro en una entrevista concedida recientemente a Instyle, en donde se expresó en los siguientes términos.

►Sin miedo de enfrentarse a los hombres

“Salir ahí fuera con mi familia, The Judgment Day, y ser capaz de pisar a los chicos y derribarlos, levantarlos, tirarlos a la lona – este es el siguiente paso para la división femenil. Y sólo puedo ver que crecerá más y más en los próximos meses, en los próximos años. Estoy muy emocionada por ver hasta dónde podemos llegar“.

“Les invito, les digo constantemente que me peguen. No es culpa mía si no me pegan. Son ellos y lo que no lo quieren hacer. No es decisión mía. Pero salir ahí fuera y hacer lo que me dé la gana, defender a mis chicos y protegerlos, me encanta a segundo. No tengo ninguna queja.

“Ha sido maravilloso observar y ver cuánto esfuerzo ponemos todas las mujeres y lo mucho que nos esforzamos para demostrar que estamos al mismo nivel que los chicos. Es increíble ver lo lejos que hemos llegado. Las mujeres de WWE se merecen el mundo entero. Se merecen toda la gratitud y todo el reconocimiento por todo lo que ponen en este negocio. Y creo que por fin está brillando y estoy muy emocionado de ver a dónde va “.

No será frente a ningún hombre sino que Rhea Ripley plantará cara a Charlotte Flair este fin de semana en WrestleMania 39, evento que podrás seguir en directo a través de Superluchas.