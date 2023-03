Así nació Rhea Ripley en WWE

Rhea Ripley se está preparando para WrestleMania 39 de WWE este fin de semana y va en busca del Campeonato Femenil de SmackDown. La luchadora se sentó con InStyle para hablar de su afición a la lucha libre desde la infancia, qué significa ser mujer en este deporte tradicionalmente dominado por los hombres, de luchar contra sus colegas masculinos y de romper las normas de género para convertirse en la “Erradicadora” gótica y más glamurosa que los fans conocen y adoran.

►El amor y el aprecio de Ripley por la lucha libre comenzó cuando crecía en Australia

“La lucha libre puede unir a todo el mundo y hacer que todos disfruten enormemente, que estén en la misma onda y que se sientan felices y disfruten cada segundo de lo que están viendo. Creo que esa es probablemente una de mis partes favoritas que recuerdo de mi infancia. Me tomaba un día libre en el gimnasio, me iba al pub con mis amigos luchadores y veía WrestleMania con todos mis compañeros”.

►Su inspiración fue Beth Phoenix

“Nunca pensé que encajaría en WWE, porque nunca fui esa mujer menuda y delgada. Siempre he tenido los hombros anchos, siempre he sido musculosa. Siempre fui más masculina. Cuando crecí viendo a Beth Phoenix, ella fue una de las que más me inspiró a ser yo misma y a aceptarme tal y como soy y a lucir el físico que tengo. Y es genial ver ahora la división femenina, porque hay una gran variedad de formas corporales y colores diferentes“.

►Ser mujer en este deporte de entretenimiento

“Cuando empecé a luchar, fui la única chica que fue a entrenar durante mucho tiempo, y éramos sólo los chicos y yo. Así que vivo para esto. Y creo que he sorprendido a algunos chicos con mi actitud y las cosas que hago. No creo que esperen que pueda ligar con ellos. Pero estoy aquí. Mami está aquí para quedarse y Mami está aquí para demostrar su valía. Y es más fuerte que la mayoría de los chicos aquí en WWE. El primer año que estuve aquí, era muy tímida y no quería ser demasiado diferente, aunque era quien era. Después de un año de estar aquí en Estados Unidos, me dije: ‘¿Sabes qué? Tengo que dejar de preocuparme por lo que piense todo el mundo. Tengo que aceptar mi verdadero yo y hacer lo que quiero hacer, inspirarme en los grupos que escucho y en la gente a la que sigo y admiro. De ahí surgió Rhea Ripley“.