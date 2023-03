Shawn Michaels: “NXT Europe está en camino”

“Las cosas aún están en la etapa de organización y esperamos tenerlo en funcionamiento para fines de 2023. Realmente estoy aprendiendo. No es algo que simplemente se junta, especialmente si desea configurarlo para éxito. Creo que todos se sentirían un poco más cómodos si nos lleva un poco más de tiempo asegurarnos de cruzar cada t y puntear cada i, pero sigo esperando intentar que eso sea una realidad para fines de 2023“. Shawn Michaels hablaba así del proyecto de NXT Europe hace tan solo unos días.

