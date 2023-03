Alexa Bliss estuvo un tiempo fuera de las pantallas, y eventualmente se conoció que su causa se debió a un procedimiento que tuvo que realizarse en su piel, específicamente la remoción de un carcinoma de células basales, y que afortunadamente su resultado fue exitoso. También vimos a la ex Campeona Raw actuando en The Masked Singer, y debido a su favorable recuperación, es posible que la veamos muy pronto en las historias televisivas.

► Planes entre Alexa Bliss y Bray Wyatt se iban a concretar en WrestleMania 39

Hace pocos días Alexa Bliss confirmó que estará en Los Ángeles para WrestleMania, pero la gran incógnita es si hará algo relevante o si simplemente estará tras bastidores apoyando a sus compañeros.

Al respecto, el reciente Wrestling Observer Newsletter señaló que WWE tenía planes para Bliss en WrestleMania, pero evidentemente eso no ocurrirá ahora. No está claro si vaya a suceder en algún rato en el futuro, pero existía la idea de que ella tendría alguna interacción con Bray Wyatt y Uncle Howdy.

“Alexa Bliss está programada para estar en Los Ángeles para WrestleMania. Se desconoce si ella es solo parte de las actividades allí o si aparece en el programa. En un momento, estaba programada para ser parte del segmento con Wyatt y Uncle Howdy, pero eso fue hace mucho tiempo y la situación de Wyatt ha cambiado desde entonces.

Alexa Bliss acababa de estar en el Masked Singer, y era evidente que la estaba pasando bien. Unas pequeñas vacaciones de la WWE podrían hacerle bien, ya que regresa renovada. Solo el tiempo dirá si regresa como parte de lo que sea que esté haciendo Bray Wyatt.”

Bray Wyatt desapareció de la televisión de la WWE, y la compañía eventualmente dejó de lado su participación en WrestleMania 39, donde se iba a enfrentar contra Bobby Lashley. También se conoció que su faccíon de Wyatt 6 ya no está en los planes de la compañía, por lo que habrá que ver qué sucederá una vez que The Eater of Worlds vuelva a la programación semanal.